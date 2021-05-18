Студенты Саратовского государственного технического университета и местной консерватории прибрались на «Богатырском» и «Малиновом» родниках Кумысной поляны.

Отметим, что такая практика проводится с 2018 года, после заключения трехстороннего соглашения между Общественной палатой региона, министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области и СГТУ имени Юрия Гагарина.

Всего в Саратовской области находится свыше 900 родников, 25 — на Кумысной поляне. Из них десять закреплены за вузами. У некоторых из них есть своя история.

— Существует легенда, что родник «Поющий» появился еще в 17 веке, бывший губернатор Иван Поливанов имел вблизи поместье, родник обустроили еще при нем. В засушливые годы здесь собиралась очередь длиной 5 километров из жителей Саратова, желающих набрать воду. Впоследствии, в 50-х годах, деревянный желоб заменили на железный, а 13 мая 2001 родник принял вид, который теперь всем нам знаком. Саратовская Консерватория взяла родник «Поющий» под свое крыло. Довольно часто приезжаем. Всегда прибираемся, наводим порядок. Здесь необходимо установить лавочки, восстановить покрытие, ведущее к роднику, поскольку плита уходит ниже уровня земли, — отметила Ирина Слива, заведующая библиотекой Саратовской Консерватории.