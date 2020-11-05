В ноябре 2020 года уже в пятый раз проходит Международная акция «Большой этнографический диктант». Диктант позволяет эффективно оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлекает внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

За установленное время участникам Диктанта предстоит выполнить тестовые задания общефедерального компонента и региональной части, уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий — 100.

Студентки факультета государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Маргарита Верещак и Валерия Авраменко вошли в число победителей Диктанта, набрав максимальное количество баллов, а студентка факультета политико-правового управления ПИУ РАНХиГС Елизавета Хвалина оказалась близка к победе с результатом 97 баллов.

— Я уже не первый год участвую в данной акции. Для меня «Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность не только проверить себя, но и узнать новое и интересное о своей многонациональной Родине. Спасибо организаторам, волонтерам и всем, кто причастен к проведению образовательного мероприятия! — подчеркнула Маргарита Верещак.

Принять участие в акции и выполнить задания Диктанта можно до 8 ноября на сайте.