1 декабря были подведены итоги XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» по профильным номинациям 2019 – 2020 годов.

По итогам конкурса в число победителей вошли пять студентов из Саратовской области.

Начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анна Попова прокомментировала результаты конкурса: «Более 63 тысячи молодых людей со всей страны в 2020 году приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Для нас особенно ценно, что три выпускника Студенческого проектного офиса нашего Института вошли в число победителей. Эта победа не случайна — все проекты действующие, качественно проработанные, актуальные и уже хорошо известны в Саратовской области.

Сейчас, благодаря поддержке конкурса в части масштабирования и информационного продвижения, о наших инициативах знает вся страна».

Первое место в номинации «Мой город» занял студент ПИУ РАНХиГС Иван Веселый с проектом культурно-исторического благоустройства города «Мелодия усадьбы». «Для меня это важное достижение! – Поделился Иван. — Конкурс является одним из старейших и уже на протяжении 17 лет содействует реализации молодежных проектов. Именно поэтому победа в конкурсе – это знак качества проекта, и подтверждение актуальности нашей идеи как в городе Саратове и Саратовской области, так и в целом на территории Российской Федерации».

Студент ПИУ РАНХиГС Денис Родичев с проектом «Цифровой патруль «ХакерRU.net» занял второе место в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».

В номинации «Мои открытые университеты» специальный приз получила студентка Поволжского института управления РАНХиГС Людмила Штампель с проектом рекрутингового агентства «Студенты для студентов».

Все победители получат ценные призы от партнеров Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и сертификаты на прохождение программы «Звездный путь» от Мастерской управления «Сенеж».