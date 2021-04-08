Сегодня, 8 апреля, в саратовском государственном техническом университете прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Ее предполагается вскрыть через 50 лет. В церемонии, которая была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос, кроме руководства вуза принимали участие ветераны космодрома Байконур, ракетного полигона Капустин Яр.

— Празднование 60-летия полета Гагарина это подтверждение достижений нашей державы.

Уверен что через 50 лет университет добьется ещё больших успехов и студенты будут достойны звания Гагарина, — отметил Олег Афонин, ректор СГТУ.

Присутствующие узнали, почему произошла десятиминутная задержка в разделении спускаемого аппарата и корабля Восток-1, на котором летел Гагарин. Это позволили сделать приборы, изготовленные на местном предприятии. В итоге космонавт приземлился не в запланированном месте, а в Саратовской области.