Накануне, 7 октября, в группах саратовских соцсетей разыгралась паника. Местные жители начали активно распространять по беседам информацию о том, что в городе планируется массовое убийство.

Ученики и встревоженные родители сообщали о студенте колледжа, который готовит терракт в учебном заведении.

Расстрел якобы планировался в машинностроительном колледже Саратова. Другие слухи утверждали, что стрельба планируется в школах, однако дети по прежнему остаются на дистанционном обучении.

Сам «стрелок», между тем, слухи опровергнул. Он рассказал, что узнал о происходящем, как и о том, что его исключают, от матери и был в шоке. На него обрушилась волна хейта. Сегодня он должен дать показания полиции и объяснить ситуацию.