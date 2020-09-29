Саратовские таможенниками вместе с сотрудниками ФСБ пресекли ввоз автоцистерны с топливом в Россию из Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

В емкости было 24 тонны нефтепродукта, по документам являющимся судовым топливом DMZ, которое можно привозить в страну даже в большем количестве. Выяснилось, что на самом деле внутри лежит совсем другое вещество, на которое распространяются ограничения, введенные постановлением правительства РФ.

Груз арестовали, возбуждено дело об административной ответственности.