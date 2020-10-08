7 октября состоялась закупочная сессия при поддержке областного Бизнес-инкубатора, Центра предпринимателя «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

Бизнес-встреча началась с приветственного слова Александра Марченко, в котором он подчеркнул, что данная закупочная сессия носит характер установочного мероприятия, которое послужит началом дальнейшей продуктивной работы по вхождению производителей в торговые сети и расширению спектра возможностей для их дальнейшего развития. К его словам присоединилась Полина Московская, вице-президент ТПП Саратовской области: «Данное очное мероприятие – только часть большого проекта, который продлится до конца этого года, а, возможно, и перейдет на следующий год. Хочу отметить, что торгово-промышленная палата полностью берет на себя сопровождение персонально каждой компании по взаимодействию с той или иной сетью. Мы настроены на положительные результаты и эффективное взаимодействие».

На встречу с предпринимателями пришли представители торговых сетей «Южный» Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), сети магазинов «Фанагория» и сети магазинов «Спутник».

Для Натальи Сергеевой, специалиста по закупкам сети «Фанагория», данная встреча открыла большие возможности для дальнейшего развития. Несмотря на то, что «Фанагория» является давним партнером ТПП, это первый опыт участия в закупочной сессии, однако он уже принес свои результаты: «Мы – молодая сеть, работаем на рынке четыре года и, конечно, стараемся постоянно пробовать что-то новое. Сегодня мы уже успели познакомиться с товаропроизводителями, которые нас заинтересовали, и с которыми мы намерены начать сотрудничество, среди них саратовская кондитерская компания, а также производители соков из Вольска».

В ходе закупочной сессии товаропроизводители получили возможность представить свою продукцию, получить ответы на интересующие вопросы и обозначить варианты дальнейшего сотрудничества и взаимодействия с торговыми сетями.

— Мы занимаемся производством авторской халвы и наша цель — реализовывать свой товар в магазинах «Перекресток» и «Фанагория». Закупочная сессия для нас — шанс рассказать о своем товаре и его высоком качестве. Мы очень довольны результатом сегодняшней встречи и уже наполовину достигли своей цели, получив предложение о сотрудничестве с сетью «Фанагория», — рассказывает Наталья Лекарева, представитель ИП Арефьев.

Результатами участия в прошедших закупочных сессиях поделилась и Оксана Есеноманова, управляющая кондитерской компании SWEET: «Мы давно сотрудничаем с Центром “Мой бизнес” и ТПП и, благодаря таким закупочным сессиям коллеги уже помогли нам попасть на полки торговых сетей. В частности, наш товар можно найти в сети магазинов «Фанагория». Благодаря этому мы смогли не только не сбавить обороты бизнеса в сложных условиях, но и продолжаем стабильно развиваться».

Центр предпринимателя «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.