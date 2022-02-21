Сегодня, 21 февраля, в редакцию «Новостей Саратова» обратился обеспокоенный горожанин, который рассказал о постоянных сбоях в работе трамваев №3.

По его словам, такие проблемы заставляют саратовцев каждый день опаздывать.

— Трамвай всякий раз где-нибудь «застревает». Иногда он не двигается с места целый час, никого не выпуская. Один раз высадил всех на проезжей части, даже не доехав до остановки! В другой раз на дороге, похоже, был какой-то ремонт. Правда, рабочие вовсе не спешили, устроив себе перекур, — рассказал нам саратовец.

На эту проблему также часто жалуются жители Ленинского района:

— Со мной такое было уже пять раз подряд, — делится завидной статистикой один из пассажиров.