Сегодня водители троллейбусов в Саратове не вышли на линию, сообщают админы группы «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Причиной недовольства людей стали новые правила, при которых запускать людей в электротранспорт, в котором работает водитель без кондуктора, стало возможно только через переднюю дверь.

Утро для транспортников началось с митинга, на котором водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина объявила о создании нового независимого профсоюза «Электротранспортник». По мнению работников, существующий на предприятии профсоюз, своих функций по их защите не выполняет.

Тут родился список требований к руководству предприятия.

Рабочие хотят повышения зарплат, отмены частных маршруток и автобусов, дублирующих электротранспорт, отмены новых правил и увольнения директора «СГЭТ» Владимира Прохорова.

До тех пор, пока эти требования не будут исполнены работники предприятия намерены проводить «итальянскую» забастовку и не выходить на линию на неисправных троллейбусах.

В толпе сотрудников троллебусного парка были замечены депутат госдумы от КПРФ Ольга Алимова и депутат облдумы от той же партии Николай Бондаренко.