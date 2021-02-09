Российское законодательство гораздо лояльнее к тем, кто нарушает правила проведения акций протеста, нежели в странах европейских партнёров. Это напрямую следует из анализа юридической практики.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что если в России даже в самом жестком виде эти последствия участия в несанкционированных акций для простых людец, не совершивших уголовных преступлений, не превысят максимум тридцати суток ареста, то в США людям грозят реальные сроки тюремного заключения до 10 — 20 лет.

— В этом смысле это очень избирательная история, и те, кто говорит, чтобы сейчас отпустили Алексея Навального, например, Джо Байден, пусть прежде разберутся со своими политическими заключенными, а потом уже будут давать советы, как быть другим, — рассказал Олег Бондаренко.

Напомним, в Саратове все несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика прошли мирно и без насилия.