Ученики саратовского лицея №62 посвятили песню и клип первому космонавту Юрию Гагарину. Их проект называется «Космонавтом стать хочу…» при поддержке регионального отделения Российского движения школьников.

В рамках проекта был снят одноименный клип на песню собственного сочинения, над которым дети работали в течение всего учебного года. Они посетили тематические экскурсии в историческом парке «Россия – моя история» и Саратовском областном музее краеведения.

Встретились с журналистом и писателем Евгением Грачевым, который поделился секретной формулой написания стихов. После этого ребята написали четверостишия о космосе. Из них с минимальной редактурой составили текст песни.

Мама одного из учеников Марина Потехина помогла второклассникам написать музыку к песне.

Школьники снимали клип на шести локациях, причастных к героическому образу Юрия Гагарина. Посмотреть клип можно по ссылке: https://youtu.be/agahvXQ3cZA