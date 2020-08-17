Комбинированное почвообрабатывающее орудие ПБС-8×70П (плуг Бойкова скоростной) представили на Дне поля в Саратове ученые Саратовского аграрного университета

При значительной экономии энергоресурсов такой почвообрабатывающий комплекс для полосовой обработки почвы позволяет повысить урожайность.

Разработчиком чудо-техники является доктор технических наук, профессор СГАУ Василий Бойков. Почвообрабатывающая техника — это его конек. За 45 лет научной работы он добился замечательных результатов. Его конструкции просты и надежны, как автомат Калашникова.

Также и сельхозтехнику, разработанную Василием Михайловичем, аграрии называют «плуги Бойкова». Василий Бойков за время своей работы сконструировал десятки образцов почвообрабатывающей техники, которая успешно показала себя на машиноиспытательных станциях, где были даны рекомендации к серийному производству. И вот уже много лет техника Бойкова работает на полях Саратовской области и за ее пределами. Особенным спросом пользуются плуги, которые сейчас производят около 15 заводов в стране.

— ПБС-8х70П предназначен для щелевания всех типов почвы под посев зерновых и зернобобовых культур, и эта же машина может выполнять основную полосовую обработку почвы под посев пропашных культур, таких как подсолнечник, кукуруза, соя. Мы позиционируем новую технологию, которая позволяет на поле сразу после уборки зерновых и зернобобовых культур выполнить нарезку полос шириной 25-30 сантиметров с междурядьем 70 сантиметров, для последующего высева по этим полосам пропашных культур, — рассказывает Василий Бойков.

— За рамой расположены гребнеобразователи. Они закрывают обработанную полосу соломой, чтобы уменьшить испарение влаги в осенне-весенний период. На почве образуется мульча, которая также способствует сохранению влаги. За осенне-зимний период в этих полосах и междурядье, где сохранена стерня, накапливается влага. Весной при посеве семена получают влагу для роста и развития. Таким образом, используя представленную технику, мы сохраняем почву, посевы и экономим энергоресурсы, — поясняет доктор технических наук, профессор СГАУ Сергей Старцев.

На разработку машины ушло около года. В поле новая техника зарекомендовала себя прекрасно. Машина навешивается на трактор тягового класса V, ширина захвата — шесть метров. На раме расположено восемь корпусов, расстояние между которыми 70 сантиметров. Это обеспечивает производительность агрегата до 5,4 гектара за час.

На выставке также была представлена новинка прошлого года — плуг ПБС-16-38, который уже успел получить признание у земледельцев. Он используется после уборки зерновых, когда на поле остаются пожнивные остатки. При обработке плуг производит крошение этих органических остатков и заделывает их в щели глубиной до 35 сантиметров. Благодаря этому улучшается структура почвы.

Саратовские ученые СГАУ разработали большой ассортимент почвообрабатывающей техники, которая эффективно работает на полях области. Земледельцы делятся положительными отзывами на сайте. Вот что пишут, например, работники ООО «Наше дело» Энгельского района: «Агрегатом К-701+ПБС-8 было обработано 860 гектаров пашни. Расход дизельного топлива составил 13-15 километров на гектар, производительность — от 3,8 до 4,2 гектара в час. Плуг ПБС-8 хорошо заглублялся в почву, глубина обработки почвы — 25 сантиметров. Корпуса плуга производили оборот верхней части пахотного слоя на глубину 13-15 сантиметров с заделкой стерни и растительных остатков на эту глубину. В нижней части пахотный слой находился в раскрошенном состоянии. На поверхности обрабатываемого поля оставалось три-пять процентов незаделанной стерни и растительных остатков. Рассчитываем на такое же плодотворное взаимодействие и в дальнейшем!».

— Мы сотрудничаем с аграриями при разработке техники и учитываем их потребности. Так рождается востребованная почвообрабатывающая техника. Мы всегда открыты для диалога, — подчеркнул Василий Бойков.

Наталья Нова

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На аграрном форуме СГАУ представили профессоры Сергей Старцев, Василий Бойков и Игорь Воротников (на фото слева направо)

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