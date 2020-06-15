Депутат Государственной Думы Татьяна Касаева (фракция «Единая Россия») на своих страницах в социальных сетях анонсировала цикл публикаций, посвященных разъяснению сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ. Депутат пояснила, что предстоящее голосование по поправкам является самой обсуждаемой темой на сегодняшний день.

«Большой блок поправок посвящен социальной поддержке граждан, семьи, материнства, детства, другой важный блок поправок посвящён суверенитету страны – гарантируют невозможность отторжения государственных территорий.

Нормы действующей Конституции анализировались мною и ранее при подготовке правовых позиций Госдумы в Конституционный Суд. Для меня очень важно, чтобы граждане понимали содержание предлагаемых изменений и осознано подошли к своему выбору. Столкнулась с тем, что некоторые критики сами не всегда могут объяснить, против каких именно поправок они выступают. Саратов – один из старейших центров развития юридической науки. Попросила своих коллег-ученых кратко и простым доступным языком разъяснить каждую поправку. Спасибо им огромное», – пишет Касаева.

Она также отметила важность того, что именно граждане России решают судьбу поправок в Конституцию, и призвала жителей Саратовской области 1 июля сделать правильный выбор.

Выложенный в соцсетях ролик посвящен поправке к статье 68 Основного закона страны, которая предлагает закрепить признание русского языка как государствообразующего, а также принцип равенства всех народов нашей страны. В ролике, который разместила Касаева, доцент кафедры русского языка и культуры речи Саратовской государственной юридической академии Вера Девяткина рассказывает, что 40 лет преподает русский язык. По мнению ученого, признание русского языка, как государствообразующего, позволит на уровне Конституции закрепить культурно-исторические традиции нашей страны.

«Важна и другая поправка к нашей Конституции, она касается равноправия всех народов, живущих на огромной территории нашей страны. Этот принцип является нерушимой основой мира и спокойствия многонациональной, многоконфессиональной России. Я голосую за эти поправки, за русский язык, как государствообразующий, и за принцип равноправия всех народов Российской Федерации», – сказала Девяткина.