Перед началом нового учебного года ежегодно проводится августовское совещание учителей, этот год не стал исключением, сообщает пресс-служба министерства образования.

Но заседание состоится в несколько другом формате в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. 25 августа на площадке саратовского предуниверсария, лицея-интерната 64, в режиме «онлайн» пройдет заседание с участием учителей, представителей муниципалитетов и экспертов в образовании.

Напомним, в новом учебном году по инициативе спикера госдумы Вячеслава Володина откроется предуниверсарий для одаренных детей в трудном положении: сирот, без попечения родителей и из многодетных семей.