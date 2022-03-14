Сегодня, 14 марта, в Саратове продолжается уборка улиц, пешеходных зон и дворов от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, прошлой ночью были задействованы 232 единицы техники.

К работам по очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 5383 рабочих и 417 единиц техники.

— Дороги федерального, регионального и местного значения убирает 236 единиц техники.

— Дворовые территории очищают 1516 дворников и 89 машин спецтехники.

— Объекты социальной сферы расчищают 817 технических сотрудников и 28 единиц техники.

— К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 64 машины спецтехники и 2828 человек.