Управляющие организации Саратовской области, находящиеся в различных стадиях банкротства, задолжали Саратовскому регоператору АО «Ситиматик» за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 85,4 млн рублей. Все должники, а их сейчас 41 шт., находятся в трех крупнейших городах региона – Саратове, Энгельсе и Балакове.

Крупнейшими должниками-банкротами стали ООО «Коммунал-сервис» (г. Энгельс), ООО «УК «Мегаполис-октябрьский» (г. Саратов), ООО «УК Авангард» (г. Балаково) с общей задолженностью 18,7 млн рублей.

— 90% общей суммы задолженности управляющих организаций-банкротов уже подтверждены судами, однако шансов на получение средств за оказанную услугу мало. Руководители этих коммунальных предприятий, накопив долги, решили ликвидировать организацию таким путем. А для регоператора, как для любой ресурсоснабжающей организации, это означат прямые убытки и сложности в развитии инфраструктуры вывоза ТКО, — отметил директор регоператора Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услугу по обращению с ТКО управляющих организаций Саратовской области на 1 августа 2021 составляет 266,2 млн рублей, том числе сумма просроченной задолженности 211,8 млн рублей.

Напомним, одной из форм влияния на управляющие организации является переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с региональным оператором. Благодаря этому происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций. Преимуществом такой системы расчетов является гарантированность поступления оплаты услуги в полном объеме и в установленные сроки.

По всем интересующим вопросам жители многоквартирных домов и собственники индивидуальных домов могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.