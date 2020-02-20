Саратовские ветеринары работают по разным стратегиям для предотвращения более 100 заболеваний животных. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления ветеринарии правительства Алексей Частов.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, Частов начал свое выступление с африканской чумы. Он рассказал, что в России это заболевание распространено, однако в Саратовской области не было случаев заражения. А вот у наших соседей из Самарской области таковы имеются.

Не редки случаи заболевания ящуром в Забайкальском крае, которое, вполне вероятно, может распространиться в нашем регионе.

Для избежания этого уже существуют оборудование и аккредитованные лаборатории, например в Новоузенском районе. С помощью иммунизации предотвращаются случаи заболевания сибирской язвой. Кроме того уделяется особое внимания бешенству, так как оно передается человеку.

Основными переносчиками заразы являются лисы. Каждый случай подозрения болезни контролируется специалистами, которые вовремя выполняют лабораторную диагностику.

На сегодняшний день по итогам прошедшего года не зарегистрировано ни одного случая нападения бешеного беспризорного животного на человека. Однако если жертву укусил домашний питомец, например собака, то его хозяина наказывают.