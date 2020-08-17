Специалисты управления ветеринарии проверят сообщение о болезненном состоянии голубей в Энгельсе. Об этом специалисты сообщили в письме, отправленном на почту информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, ранее редакция сайта сообщала о болезненном состоянии городских птиц, на которое обратили внимание жители Энгельса.

— По мнению ветеринарных специалистов на фото действительно изображены молодые птицы текущего года рождения, поэтому голуби имеют небольшие размеры, — говорится в сообщении.

Но говорить о каком-либо заболевании, не проводя лабораторные исследования, достаточно сложно. Именно поэтому ветеринарные специалисты отправятся в Энгельс на самые излюбленные места прогулок жителей, чтобы проверить состояние птиц.

И хотя ситуация с инфекционными заболеваниями птиц в регионе сейчас находится не в критическом состоянии, существуют и другие причины падежа особей.

Специалисты ветеринарного управления напоминают жителям города избегать контактов с уличными птицами и животными.