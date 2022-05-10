В Саратовской области на Кузиной балке участок с редкими пионами продолжает цвести. Такую информацию накануне, 9 мая, предоставила администрация Самойловского района в социальных сетях «ВКонтакте».

— Пион тонколистный, в народе называемый воронец, в настоящее время цветёт в балках в окрестностях села, — написано в сообщении с приложенными фотографиями.

Напомним, ранее в соцсетях жительница Саратова рассказала, низина и склоны, ранее усыпанные пионами, оказались выжжены. Она предположила, что поджог организовали специально, и попросила региональные власти вместе с губернатором Валерием Радаевым разобраться в этом ЧП.