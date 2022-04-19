В Саратовской области власти отказались принимать купленного лося от Валерия Рашкина. Об этом сообщили в «РИА Новости».

Напомним, 29 октября прошлого года Рашкин застрелил лося в Лысогорском районе. Его задержали за обнаруженную тушу животного в багажнике автомобиля.

В настоящее время за незаконную охоту в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина идет судебный процесс. По словам первого секретаря регионального обкома КПРФ Ольги Алимовой, он захотел возместить ущерб и купил лося в другом регионе, поскольку в Саратовской области ему в этом отказали. Однако саратовские власти лося не приняли.

— Против Рашкина продолжается судебное рассмотрение дела. Саратовская область не готова принять приобретенное животное, потому что они не знают, что делать в таких случаях, — добавила Алимова.