Волейболистки клуба «Протон-Саратов» вышли в финал Кубка губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба клуба.

Вчера саратовчанки сыграли с командой «Заречье» из подмосковного Одинцово и вышли в финал соревнований. Сегодня они проведут матч с соперницами из команды-хозяйки турнира — «Тулица», обыгравшей до этого спортсменок из Минска.

Самым результативным игроком вчерашней встречи стала Анастасия Бовыкина, принесшая «Протону» 22 очка. Блокирующая Ирина Климанова пропустила игру из-за болезни.