Волонтеры, которые работали в период пандемии получат выплаты от государства. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем видео-обращении, которое опубликовано в телеграм-канале регионального оперштаба.

Правительство России направит 145 миллионов рублей на выплаты волонтерам. Материальную помощь получат люди, взявшие под временную опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот. Благодаря их участию нуждающиеся получают помощь и уход на дому, а не в соцучреждениях.

—Отдельно скажу о поддержке тех людей, которые сейчас, в непростое время думают не только о себе, а стараются помочь незнакомым людям. Которые в силу разных причин в условиях распространения инфекции оказались без поддержки. Я говорю о волонтерах, сотрудниках социально ориентированных НКО, социальных работниках, да и обычных людей неравнодушных к чужим проблемам. Мы поддержим в этот период, с 1 апреля по 30 июня, дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании, — говорит председатель правительства РФ.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября этого года на портале “Госуслуги”.