Обратившимся на «горячую линию» саратовцам доставляют продукты питания, товары первой необходимости и свежий выпуск газеты «Комсомольская правда в Саратове».

Социально незащищенные категории граждан – многодетные, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами сейчас оказались в наиболее уязвимом положении. Чтобы сохранить своё здоровье, дети и взрослые находятся на самоизоляции, в связи с чем многие испытывают трудности с приобретением товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Есть и те, кто в сложный период остался без работы, в связи с чем в семье не хватает денежных средств.

Все, кто нуждается в помощи, может обратиться в волонтерский центр «Единой России», созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной думы Николая Панкова. На «горячую линию» поступают обращения от граждан, находящихся в самоизоляции или оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в той или иной помощи.

Многодетная семья, где мама одна воспитывает троих детей, в это сложное время оказалась в ситуации, близкой к критической. Семья проживает на съемной квартире, основная часть семейного бюджета уходит на оплату жилья. Чтобы немного облегчить тяжелое положение, секретарь местного отделения партии Игорь Морозов передал им продуктовый набор с запасом всего самого необходимого.

Другим семьям Волжского района Саратова, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, решил помочь секретарь первичного отделения «Новосоколовогорское» местного отделения «Единой России» Дмитрий Шафеев. На личные средства он приобрел для них продуктовые наборы и передал нуждающимся, чтобы людям не пришлось нарушать режим самоизоляции.

— Если люди оказались в ситуации, из которой, казалось бы, выхода нет, они всегда могут рассчитывать на помощь «Единой России». Вместе мы справимся! – отметил Шафеев.

Не остаются без поддержки и семьи, проживающие в Заводском районе Саратова. Обратившимся за помощью матерям-одиночкам, которые в связи с пандемией коронавируса остались без стабильного заработка, продуктовые наборы передал член Президиума регионального политсовета «Единой России», депутат городской думы Сергей Агапов. Все получившие помощь семьи остались довольны оказанной поддержкой, а в одиночку воспитывающая двоих детей Оксана Бучекеева призналась – не ожидала, что волонтёры так оперативно доставят всё необходимое.

— Подчас семьям, где мама одна воспитывает детей, некому помочь. Маленькие дети находятся в группе риска в возникшей ситуации, поэтому нами принято решение доставлять продукты в такие семьи, помогать им в это нелёгкое время, – прокомментировал Агапов.

Наборы продуктов, товары первой необходимости, печатную продукцию, игрушки и вещи партийцы и все неравнодушные саратовцы передают нуждающимся многодетным семьям во всех районах города. Большую помощь с доставкой оказывают активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры саратовских вузов.