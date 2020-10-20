Мобильное соединение войск радиохимической и биологической защиты в рамках контрольной проверки по итогам учебного периода, которая проводится под Саратовом, покажут, какие навыки они освоили.

Речь идет о передислокации на штатной технике, разведке местности, обработке военной техники, аэрозольной маскировке объектов.

Также об умении пользоваться универсальными тепловыми машинами специальной обработки УТМ-80М, универсальными станциями специальной обработки УССО и дымовыми машинами ТДА-3. То есть специальными установками, которые маскируют военные объекты так, чтобы их не было видно в воздухе.