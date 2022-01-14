Главные врачи и лаборатории Саратовской области готовятся к волне штамма омикрона.

— Первое, что должно быть исполнено во всех медицинских учреждениях, — никаких очередей! Ни на вакцинацию, ни на сдачу ПЦР-тестов, ни на приём к врачам. Особое внимание необходимо уделить маршрутизации пациентов. Для амбулаторно-поликлинического звена нужно создать запас медикаментов сроком на 2-3 месяца. Для этого у главных врачей есть все возможности, — отметил заместитель председателя правительства области Роман Грибов в своем Instagram.

Грибов также призвал тест-лаборатории, проводящие исследования на новую коронавирусную инфекцию, быть готовыми работать в режиме 24/7.