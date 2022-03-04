Мальчик, пострадавший от рук пьяной матери идет на поправку. Об этом сообщили сотрудники Саратовской областной детской клинической больницы.

— Многочисленные раны успешно заживают, хотя и потребовались повторные операции. Состояние стабилизировалось, главное, что удалось сделать — побороть неизбежную в этих случаях инфекцию и восстановить все функции организма после тяжелой кровопотери.

— Сегодня ребёнок находится на долечивании в хирургическом отделении N1, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Администрация ГУЗ «СОДКБ» выражает глубокую благодарность всем сотрудникам, проявившим образец профессионализма и гуманности при оказании медицинской помощи пациенту, — написали медики на своей страничке в социальных сетях.

На фотографии мальчик гуляет по коридору, держа за руку лечащего врача.

Напомним, в ночь на 12-е февраля в Энгельсе пьяная 29-летняя мать нанесла множественные ножевые ранения собственному 5-летнему сыну.

В отношении матери ребенка прокуратурой Энгельса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».

Женщину арестовали на два месяца — до 11 апреля.