Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которого пыталась зарезать собственная мать. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Напомним, ночью 12 февраля в Саратовскую областную детскую клиническую больницу доставили 5-летнего мальчика со множеством колото-резаных ран на теле. Врачами клиники проведено несколько операций. Как оказалось, ребенка хотела убить собственная 29-летняя мать. Благодаря соседу, его удалось вовремя госпитализировать.

В минздраве сообщают, что в настоящее время он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи еще наблюдают за жизненными показателями ребенка, но в скором времени его можно будет перевести в обычную палату. Параллельно с мальчиком работают психологи.