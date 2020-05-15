Саратовские полицейские задержали троих жителей Татищевского района за вымогательство и избиение мужчины.

По предварительной версии, злоумышленники вывезли своего знакомого в поле и жестоко избили, требуя вернуть долг в 15 тысяч рублей. Постепенно троица увеличивала сумму, которая в конечном итоге стала составлять 100 тысяч рублей. Свое преступление криминальная троица за сняла на телефон.

Чуть позже потерпевший обратился в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых.

На допросе они признались в содеянном и пояснили, что в момент злодеяния были пьяны. Сейчас по данному факту завели уголовное дело по статье «вымогательство в крупном размере». Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.