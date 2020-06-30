26 июня стартовала первая парусная регата серии MATCH RACING CLUB TOUR 2020, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта по Саратовской области.

Соревнование проходило в поселке Болтино Московской области на базе яхт-клуба «Орешка».

Юные саратовцы, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии», приняли участие в матчевых гонках в классе яхт Open 800 и показали хорошие результаты.

Так, экипаж в составе старшего тренера по парусному спорту Павла Зимина и спортсменов Валерия Свинарчука, Михаила Евтихова, Даниила Дергачева, Владимира Поцепая занял четвертое место. Анастасия Кабкова, Алина Журавкина, Александра Мартынова, Арина Вавилова в составе смешанных экипажей со спортсменами из других городов заняли 11 и 12 места.

Подготовили спортсменов тренеры по парусному спорту: Андрей Зимин, Павел Зимин, Виктор Рулев.