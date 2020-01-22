Саратовские биатлонисты-юниоры завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали на межрегиональных соревнования по биатлону «II этап Кубка Анны Богалий Skimir», которые прошли в поселке Абзаково вблизи Магнитогорска. Об этом сообщили в Федерации биатлона Саратовской области.

В соревнованиях приняли участие 460 юных биатлонистов из 21 региона страны. Саратовскую область представляли 43 биатлониста из спортивных школ области: МУ «СШОР № 3» Саратова, МАУ «СШ «Юность» Балаково, ГБУСО «СШОР Надежда Губернии».

Биатлонисты выступали в 4-ех возрастных категориях от 10 до 17 лет. В неофициальном зачете Саратовская область заняла 4-е место, завоевав три золотых медали (Сейфуллина Динара в суперспринте, Гуторова Анастасия в суперспринте и Покалюк Егор в смешанной эстафете), три серебряных медали (Туртаева Виктория в индивидуальной гонке, Сейфуллина Динара и Атюшкина Анна в смешанной эстафете и одну бронзовую медаль (Туртаева Виктория в смешанной эстафете). Также в копилке Саратовской области четыре расширенных подиума (4 место – Гуторова Анастасия в индивидуальной гонке, 5 место – Савиных Алексей в индивидуальной гонке и Кизимова Ульяна 5 место в индивидуальной гонке и 6 место в суперспринте).

Успешно выступили саратовские биатлонисты-ветераны на Всемирных зимних играх ветеранов, проходивших в австрийском Инсбурке с 10 по 19 января 2020 года. Нашу область в составе сборной команды страны представляли Михаил Бутырин и Сергей Казаков. В возрастной категории «Мужчины 50-55 лет» Михаил Бутырин стал победителем в индивидуальной гонке и бронзовым призером в спринтерской гонке. А вместе с товарищем по команде Сергеем Казаковым они стали победителями в эстафетной гонке.

С 26 января по 02 февраля 2020 года в швейцарском Ленцерхайде пройдет юниорский чемпионат мира по биатлону. В сборную команду России вошли две представительницы саратовской школы биатлона. Халиуллина Анастасия – биатлонистка МУ «СШОР № 3» из Саратова выступит в составе команды юниорок и Калинина Любовь – биатлонистка ГБУСО «СШОР «Надежа Губернии» будет выступать в команде девушек.