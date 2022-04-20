Председатель Ассоциаций юристов России Сергей Степашин в Саратове встретился со студентами и преподавателями СГЮА. Обсуждали создание Евразийского суда по правам человека, который может стать альтернативой дискредитировавшему себя ЕСПЧ.

По словам Сергея Степашина, только с начала недели Ассоциацией было зарегистрировано более 15 тысяч обращений от граждан России, которые столкнулись с притеснениями за границей. Преподаватели и студенты саратовской академии выразили готовность подключиться к работе по оказанию бесплатной юридической помощи этим гражданам.

Стоит отметить, что студенты СГЮА активно участвуют в жизни региона. Они оказали огромную поддержку, консультируя по юридическим вопросам детей-сирот и другие категории граждан.