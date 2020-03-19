Заключенные саратовской исправительной колонии №17 снимут свой документальный фильм. Об этом написано на сайте УФСИН.

Картина будет посвящена волонтерским организациям и их деятельности, а позднее ее отправят на Всероссийский кинофестиваль «Быть добру».

Участники съемок тоже задействованы в добровольчестве. Для этого в учреждении сделали призывные информативные плакаты, которые отражают яркие примеры волонтерской деятельности, в том числе звезд шоу-бизнеса.

Осужденные уже разучивают поэтические и музыкальные композиции для праздничного концерта в честь 75-летния Великой Победы, а заключенные-активисты приводят в порядок памятные мемориалы на территории колонии.