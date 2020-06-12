В Саратовской области зарплаты растут, об этом говорит Валерий Радаев на вчерашнем совещании.

11 июня, глава региона провел собрание темой которого стала зарплата в области.

—Это приоритетный вопрос должен постоянно стоять на контроле. Нам важно понять в разрезе отраслей – кто является драйвером роста, какая сфера деятельности, наоборот, отстает. На каждом из зампредов и министров лежит персональная ответственность за рост зарплаты в отраслях, — говорит губернатор.

На совещании было отмечено, что наша область переместилась с 14-го на девятое место по размеру средней заработной платы в Приволжском федеральном округе. Средний заработок у саратовцев 30,716 тысячи рублей, по данным Саратовстата.

Валерий Радаев отметил, что очень важно уделить внимание росту зарплат в предприятиях и организациях строительства, дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса.

Так же было отмечено, что у бюджетников оклад повысился на 19 процентов с октября прошлого года. По прогнозам к концу этого года средняя зарплата должна составлять 32,902 тысячи рублей, тогда область уже будет на восьмом месте по размеру жалования.

—Обязательно нужно раскрывать резервы. По нацпроектам выделяются значительные средства на строительство и дорожное хозяйство. Необходимо, чтобы это привело к росту зарплаты. Мы находимся в одинаковых условиях с другими регионами ПФО. Саратовская область занимает 7-е место в Приволжском федеральном округе по объему ВРП – следовательно, такое же место мы должны занимать и по размеру средней зарплаты, — поставил задачу губернатор.