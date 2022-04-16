Саратовский застройщик Алексей Абасов и его экс-супруга Галина Чернова попытались обжаловать обвинительный приговор суда.

Как информирует пресс-служба суда Саратовской области, в ноябре 2021 года в суде Фрунзенского района Саратова был вынесен приговор: за хищение денег дольщиков в особо крупном размере Абасова и Чернову приговорили к 10 и 9 годам колонии общего режима соответственно.

Приговор в законную силу не вступил, так как осужденные стали его обжаловать и подали апелляцию.

Однако бещуспешно: коллегия суда отказала в удовлетворении жалоб и оставила приговор без изменения.

Напомним, следствие пришло к заключению, что Абасов, Чернова и их предполагаемые сообщники причастны к хищению почти миллиарда рублей – денежных средств юридических и физических лиц, а именно дольщиков, которые были ими обмануты.