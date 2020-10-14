Вчера, 13 октября, в Саратове состоялся совместный рейд представителей Приволжской железной дороги и министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Участники мероприятия оценили качество противоэпидемиологических мер, реализуемых на объектах железнодорожного транспорта, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдения масочного режима на вокзалах и в поездах.

Заместитель начальника Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Сергей Цапиков рассказал о мерах профилактики инфекционных заболеваний на железнодорожном вокзале Саратова. В частности, на территории вокзального комплекса установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, на секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, по громкоговорящей связи посетителей информируют о необходимости использования средств индивидуальной защиты, которые можно приобрести в бизнес-зале, камере хранения, комнатах отдыха для пассажиров, а также в пригородных кассах железнодорожного вокзала.

Совместный рейд продолжился в пригородном поезде № 6477 Анисовка–Татищево. В пути следования железнодорожники в очередной раз напомнили пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, во всех пригородных поездах, курсирующих по полигону Приволжской железной дороги, реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты.