Сотрудники Приволжской железной дороги и Приволжского филиала АО «ФПК» приняли участие в донорской акции «Сдать кровь ближе, чем кажется», организованной в Саратовской областной станции переливания крови.

Перед донацией железнодорожники прошли обследование у врачей. Для получения допуска на сдачу крови доноры сдали экспресс-тест, определивший уровень гемоглобина в крови, группу крови и ряд других параметров.

Сотрудники ПривЖД и Приволжского филиала АО «ФПК» участвуют в донорских акциях добровольно и на регулярной основе.

Донорская акция «Сдать кровь ближе, чем кажется» организована АНО «Донор Волга» в рамках одноимённого проекта, поддерживаемого Фондом президентских грантов.