В воскресенье, 11 апреля, молодые сотрудники ПривЖД присоединились к велопробегу «Поехали!», который был организован в Саратовской области в рамках празднования 60-летия первого полета в космос. Участники проехали около 14 километров по велодорожке, ведущей от села Квасниковка до места приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе.

Старт заезда был дан в 10 часов 55 минут, спустя ровно 60 лет после приземления

корабля «Восток-1» на Саратовской земле.

Напомним, с 5 по 11 апреля на Приволжской железной дороге организовывались мероприятия в рамках «Недели здорового образа жизни» в ОАО «РЖД». В рамках семидневной программы проводились различные спортивные мероприятия, лектории и мастер-классы по здоровьесбережению, а также антитабачные акции. Площадками для их проведения стали объекты культуры и спорта магистрали, железнодорожные вокзалы, а также учреждения «РЖД-Медицина» в Астрахани, Саратове и Волгограде.