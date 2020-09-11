Вчера, 10 сентября, саратовские железнодорожники присоединились к проведению оперативно-профилактической акции «Дети и транспорт», организованной Приволжским линейным управлением МВД России на транспорте.

Данное мероприятие традиционно проводится в начале учебного года и направлено на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

Представители совета молодежи Саратовского региона ПривЖД совместно с полицейскими провели рейд, в ходе которого напомнили школьникам, как правильно переходить железную дорогу. Кроме того, участники акции раздали буклеты, информирующие о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.