В субботу, 30 апреля, в саратовском парке Победы на Соколовой горе состоялась патриотическая акция «Своих не бросаем!». В ней приняли участие около 50 сотрудников аппарата управления Приволжской железной дороги, которые выразили поддержку президенту РФ и действиям российской армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины.

Все железнодорожники были одеты в футболки с буквой «Z» – главным символом военнослужащих, участвующих в спецоперации. Кроме того, некоторые работники принесли с собой флаги Российской Федерации и ОАО «РЖД».

После патриотического мероприятия был организован субботник, в ходе которого железнодорожники благоустроили территорию вблизи бронепоезда и военно-санитарного вагона.