В связи с началом нового учебного года активисты совета молодежи Саратовского региона Приволжской магистрали провели благотворительную акцию для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение». Железнодорожники поздравили школьников с началом нового учебного года и передали им наборы учебных принадлежностей, приобретенные на пожертвования сотрудников ПривЖД.

Во второй части встречи организаторы напомнили подросткам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, вручили профилактические памятки и светоотражающие значки. Кроме того, ребята приняли участие в творческом конкурсе «Безопасность на железной дороге глазами детей», организованном Приволжской железной дорогой. Самые лучшие художественные

работы будут отмечены памятными подарками и сувенирами.