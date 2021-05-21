Приволжской магистрали приняли участие в субботнике, организованном на территории природного парка «Кумысная поляна». Мероприятие проводилось с целью популяризации бережного отношения к природным ресурсам.

В ходе экологической акции железнодорожники очистили от мусора Андреевские пруды, являющиеся памятником природы регионального значения, а также прилегающую к ним территорию лесополосы.

Сотрудники Приволжской железной дороги традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, на магистрали реализуются проекты и акции по селективному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.