Аналитики одной из страховых компаний выяснили, кто чаще попадает в серьезные аварии.

Оказалось, что у женщин автомобили получают менее серьезные повреждения, нежели у мужчин.

Средний убыток по каско у автоледи составляет 98,7 тысячи рублей — на девять процентов меньше, чем у представителей сильного пола.

Частота убытков у представительниц прекрасного пола немного выше — 12 процентов против 11 у мужчин.

Чаще всего в аварии попадают женщины с именем Валерия (15,4 процента), реже всего Валентины (9,4 процента). У мужчин хуже всего обстоят дела у Егоров (16,3 процента), лучше всего у Анатолиев (9,5 процентов).