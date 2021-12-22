23 декабря Президент подведёт итоги года на большой пресс-конференции. Встреча главы государства с журналистами пройдёт в столичном Манеже в 12.00 по московскому времени. Мероприятие организуют в очном формате. В пресс-конференции примут участие 507 представителей российских и зарубежных СМИ.

Среди участников мероприятия есть и саратовские журналисты.

Корреспондент ИА «Регион 64» Ольга Летувет:

-До начала поездки к президенту осталось всего несколько часов. В этом году я еду к Владимиру Владимировичу уже во второй раз. В 2020 ежегодная пресс-конференция проходила дистанционно. Участников от Приволжского федерального округа собирали на площадке в Нижнем Новгороде. Владимир Путин выходил в эфир из резиденции в Ново-Огарево. В этом году мы увидимся очно. 23 декабря пресс-конференция пройдёт в Москве, в Манеже. И конечно, это очень круто, пообщаться лично с главой государства. Представить своё издание и свой регион. Узнать из первоисточника ответы на самые актуальные и острые вопросы. Диалог всегда получается очень интересным и информативным. Кстати, в этом году число участников из-за пандемии будет меньше, и я считаю, что мне повезло оказаться в их числе).

Главный редактор газеты «АиФ-Саратов» Ольга Трушкина:



—Я считаю, что пресс-конференция с участием Президента страны Владимиром Владимировичем Путиным – это большое и значимое событие, как для журналистов, которые съезжаются в столицу со всей страны, так и для зрителей и читателей, которые ждут ответов на волнующие их вопросы. Я очень рада в этом году принять участие в пресс-конференции, настроение у меня отличное, предвкушаю встречу, хочу, наконец, увидеть Президента. Коллеги, знакомые и друзья мне говорят, что это так здорово попасть на такое крупное мероприятие, прикоснуться к мировой повестке. Думаю, что пресс-конференция будет длиться минимум часа четыре. А если окажется, что хронометраж встречи с представителями СМИ перешагнет эту отметку, то это значит, что на большее количество вопросов Президент сможет дать ответы, получим больше интересной информации, которая будет интересна общественности не только внутри страны, но и за ее пределами.