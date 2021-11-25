Зоозащитники Саратова создали петицию о лишении депутата КПРФ Валерия Рашкина мандата и исключении из партии. Она размещена на сайте change.org и направлена непосредственно руководителю КПРФ Геннадию Зюганову.

В тексте петиции рассказывается о нашумевшем деле и поясняется, что ввиду своего высокого положения браконьер может уйти от ответственности. В сети неоднократно появлялся материал, отрицающий вину депутата.

По словам автора петиции, тот факт, что он был в нетрезвом виде в интернете уже замалчивается, кроме того, автор опасается, что Рашкин сможет «перекрасить» свой имидж из браконьера в зоозащитника. Именно это он сейчас и пытается сделать. Напомним, недавно Рашкин заявлял о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю вместо убитого животного.

Также автор петиции делает акцент на том, что партия КПРФ всегда позиционировала себя, как защитники природы, в частности выступала против строительства мусорного полигона в Шиесе и Зеленограде. Занявшись браконьерством, Валерий Рашкин грубо изменил идеалам своей партии, в связи с чем должен быть исключен.

Зоозащитники Саратова просят всех небезразличных подписать петицию на сайте change.org.

Напомним, накануне в интернете появилась еще одна петиция, автор которой предлагал поставить памятник убитому лосю.