Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании городского актива рассказал о необходимости поддерживать обратную связь с населением по объектам.

Он отметил, что в открытом доступе есть графики ремонтов всех объектов, сроки. Но люди ежедневно обращаются за разъяснениями.

— Незнание порождает недоверие, чего нельзя допускать. Потому что объективности ради нужно признать, что власть мобилизована. Никто не отсиживается, любой ответственный руководитель понимает риски, связанные с его просчетами, и старается их не допускать. Хочется, чтобы население это видело, оценивало, помогало. Для этого людям нужно чувствовать максимальную включённость во все процессы. А значит – с ними надо находиться в постоянном диалоге. В конце концов, всё делается именно для них, наших жителей, саратовцев, — обозначил глава региона.