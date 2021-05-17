Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании городского актива рассказал о необходимости поддерживать обратную связь с населением по объектам.

Он отметил, что в открытом доступе есть графики ремонтов всех объектов, сроки. Но люди ежедневно обращаются за разъяснениями.

Незнание порождает недоверие, чего нельзя допускать. Потому что объективности ради нужно признать, что власть мобилизована. Никто не отсиживается, любой ответственный руководитель понимает риски, связанные с его просчетами, и старается их не допускать. Хочется, чтобы население это видело, оценивало, помогало. Для этого людям нужно чувствовать максимальную включённость во все процессы. А значит – с ними надо находиться в постоянном диалоге. В конце концов, всё делается именно для них, наших жителей, саратовцев, — обозначил глава региона.

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