Прокуратура Саратова выявила нарушения исполнения законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в 2014-2017 годах жительница Саратова узнала о программе по переселению граждан из аварийных домов, приобрела квартиры в доме, признанном непригодным для проживания.
Она вместе с членом жилищной комиссии администрации Заводского района Саратова вместе с должностными лицами одного из подразделений администрации города и бюро технической инвентаризации подготовили документы с недостоверными сведениями о площади и основными характеристиками трех коммунальных квартир.
На этом основании провели перепланировку, число жилых помещений увеличилось до 20.
Их продали как квартиры, новых владельцев поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках программы переселения из аварийного жилья.
Должностные лица проигнорировали запрет на перепланировку дома, признанного аварийным.
Таким образом, вместо трех квартир в рамках программы переселения предоставили 20.
Бюджету города был причинен ущерб на сумму свыше 10,7 миллиона рублей.
Прокуратура направила материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.