Прокуратура Саратова выявила нарушения исполнения законодательства при расселении граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в 2014-2017 годах жительница Саратова узнала о программе по переселению граждан из аварийных домов, приобрела квартиры в доме, признанном непригодным для проживания.

Она вместе с членом жилищной комиссии администрации Заводского района Саратова вместе с должностными лицами одного из подразделений администрации города и бюро технической инвентаризации подготовили документы с недостоверными сведениями о площади и основными характеристиками трех коммунальных квартир.

На этом основании провели перепланировку, число жилых помещений увеличилось до 20.

Их продали как квартиры, новых владельцев поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Должностные лица проигнорировали запрет на перепланировку дома, признанного аварийным.

Таким образом, вместо трех квартир в рамках программы переселения предоставили 20.

Бюджету города был причинен ущерб на сумму свыше 10,7 миллиона рублей.

Прокуратура направила материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.