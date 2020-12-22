Возбуждено уголовное дело в отношении КПСО «Госжилстрой» (преобразовано в ООО «Госжилстрой») и минжкх региона о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следствие полагает, что организация заключила с четырьмя подрядчикам договоры на строительство 11 многоквартирных домов в 10-м микрорайоне Солнечного-2.

С января 2014 по декабрь 2019 года передали строительным организациям 388 помещений, которые предназначались для сирот.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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