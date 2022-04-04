Владельцев дачных участков в Саратовской области продолжат штрафовать. Об этом сообщат ИА РИА Новости.

Так, за складирование мусора могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, за мойку автомобиля из-за загрязнения почвы оштрафуют на 3-5 тысяч рублей, а за неподходящий забор — на 5 тысяч рублей.

За созданные на участке колодец или скважину, которые не сертифицированы, придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

За заросли сорняков предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей. А штраф от 40 до 50 тысяч рублей придется заплатить, если попытаться сбить дрон над дачным участком.