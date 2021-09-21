Депутатов Саратовской областной думы хотят начать наказывать за сокрытие доходов. Об это объявили на сегодняшнем заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента.

На данный момент за сокрытие доходов депутатам не предусмотрено никакого наказания. По мнению старшего помощника прокурора области Ивана Гусева, это порождает чувство безнаказанности.

В связи с этим он предложил законопроект о внесении четырех видов наказания депутатов, скрывших свои доходы: предупреждение; освобождение от должности в областной думе до прекращения срока депутатских полномочий ; запрет занимать должности в облдуме; досрочное прекращение депутатских полномочий.

На этот законопроект отреагировал депутат от КПРФ Николай Бондаренко, получающих доход от размещенных в интернете видео.

— Вы прописывайте фактически мне в законе запрет быть депутатом!, — заявил он.

Деньги, вырученные с размещенных в интернете роликов он не декларировал. Часть средств поступило от иностранной площадки «Ютуб». Представитель прокуратуры в свою очередь отметил, что выручка от блогов также может стать предметом рассмотрения комиссии.

— Если депутат не на постоянной работе трудится, то у него может быть бизнес и другие коммерческие дела. А если он получил деньги в связи со своими депутатскими полномочиям, то это является основанием для проверки соответствующей комиссии по доходам и расходам областной думы, — объяснил Иван Гусев.