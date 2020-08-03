В Энгельсе инспекторы ГИБДД провели акцию «Мотодвижение без нарушений». Об этом сообщили в энгельсском УГИБДД.

Особое внимание обращалось на то, с какой скоростью ездят байкеры и как они это делают, носят ли шлем, или ездят без прав. Выявляли несовершеннолетних за рулем и тех, кто не зарегистрировал свой транспорт.

— По статистике количество ДТП на один километр пробега у мотоциклистов в 28 раз выше, чем у водителя автомобиля, поэтому при управлении мотоциклом надо быть крайне внимательным и с полной долей ответственности относится ко всем аспектам безопасности, — отметили в областном УГИБДД.

Родителей призвали не покупать детям такие «дорогие игрушки», чтобы поездки чад не заканчивались трагедиями.

